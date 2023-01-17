Долбенёва Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.01.1913
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долбенёв Андрей Павлович
Рождение ребёнка
15.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долбенёв Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2000