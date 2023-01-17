Долбенёва Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбенёва Татьяна Ивановна

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

11.01.1913

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долбенёв Андрей Павлович

Рождение ребёнка
15.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долбенёв Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбенёв Андрей Павлович

Смерть
Около 2000
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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