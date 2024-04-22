Паршин Иван Егорыч
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паршина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паршина Мария Ивановна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вернигора Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Паршина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паршина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно