Паршин Иван Егорыч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Иван Егорыч

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Место рождения

Поповка, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Паршина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Паршина Мария Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вернигора Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Паршина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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