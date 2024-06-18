Севастьянова Елена Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Елена Иоакимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1891

Сын: Севастьянов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
25.05.1892

Дочь: (Севастьянова) Феодора Григорьева

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
25.05.1892

Сын: Севастьянов Никита Григорьев

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: (Севастьянова) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Севастьянов Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
19.07.1906

Сын: Севастьянов Александр Григорьев

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев

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