Севастьянова Елена Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1891
Сын: Севастьянов Иван Григорьев
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1892
Дочь: (Севастьянова) Феодора Григорьева
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1892
Сын: Севастьянов Никита Григорьев
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: (Севастьянова) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Севастьянов Иоанн Григорьев
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1906
Сын: Севастьянов Александр Григорьев
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Васильев