Сницорева (Краснова) Екатерина Николаева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Краснов Николай Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1900
Вертулова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.01.1901
Дочь: Сницорева Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Сницорев Димитрий Дементьев
Рождение ребёнка
17.10.1902
Сын: Сницорев Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Сницорев Димитрий Дементьев
Вертуловская церковь. Восприемники: д. Лыссова - Александр Тихонов Сницарев, и той же деревни Мифодия Яковлева Сницарева жена Зиновия Стефанова. LVVA_F232_US5_GV40_0081
Смерть
Неизвестно