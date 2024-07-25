Сницорева (Краснова) Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сницорева (Краснова) Екатерина Николаева

Место рождения

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Краснов Николай Иванов

Мать: не указана

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
16.04.1900

Муж: Сницорев Димитрий Дементьев

Вертулова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.01.1901

Дочь: Сницорева Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Сницорев Димитрий Дементьев

Лисова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Сницорев Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Сницорев Димитрий Дементьев

Лисова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Вертуловская церковь. Восприемники: д. Лыссова - Александр Тихонов Сницарев, и той же деревни Мифодия Яковлева Сницарева жена Зиновия Стефанова. LVVA_F232_US5_GV40_0081
Смерть
Неизвестно
Лисова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

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