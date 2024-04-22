Евдокея Емельянова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти06.03.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Емельян Павлов (Ич)
Мать: Ирина Никифорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
06.03.1872 ст.
Причина смерти: чахотка