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Евдокея Емельянова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

06.03.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Емельян Павлов (Ич)

Мать: Ирина Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
06.03.1872 ст.
Причина смерти: чахотка
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