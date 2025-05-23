Жариков Борис Иванович 01.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жариков Борис Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.02.1911

Дата смерти

11.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911

Отец: Жариков Иван Николаевич

Мать: Жарикова (Соколова) Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева (Жарикова) Галина Борисовка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жариков Григорий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.07.1990
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь

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