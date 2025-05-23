Жариков Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1911
Дата смерти11.07.1990
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева (Жарикова) Галина Борисовка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жариков Григорий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.07.1990
Причина смерти: Болезнь