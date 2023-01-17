Шелепин Петр Ларионович
Место рождения
Дата рождения04.10.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1823
Отец: Шелепин Ларион Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1843
Рождение ребёнка
02.03.1848
Мать ребёнка: Шелепина Устиния Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.09.1849
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Шелепина Устиния Евдокимовна
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Шелепина Устиния Евдокимовна
Смерть
Неизвестно