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Шелепин Петр Ларионович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.10.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1823

Отец: Шелепин Ларион Михайлович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1843

Жена: Шелепина Устиния Евдокимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1848

Сын: Шелепин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Шелепина Устиния Евдокимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1849

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Шелепина Устиния Евдокимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Шелепина Устиния Евдокимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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