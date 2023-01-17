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Данила Силаев

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Место рождения

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Между 1766 и 1768

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1767 г.р.
Около 1776 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1768

Отец: Силай Ларионов

Мать: не указана

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
До 1794

Жена: Анисья

Бракосочетание
После 1811

Жена: Лукерья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Петр Данилов

Мать ребёнка: Лукерья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: Лукерья Степанова

Смерть
Около 1823
Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
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