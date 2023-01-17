Данила Силаев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1766 и 1768
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1768
Отец: Силай Ларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1794
Жена: Анисья
Бракосочетание
После 1811
Жена: Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Петр Данилов
Мать ребёнка: Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: Лукерья Степанова
Смерть
Около 1823