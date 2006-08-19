Елсуков Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1932
Дата смерти19.08.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932
Отец: Елсуков Андрей Филипович
Мать: Смирдова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
10.12.1955
Сын: Елсуков Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна
Рождение ребёнка
10.05.1958
Дочь: Морозова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна
Рождение ребёнка
26.03.1961
Сын: Елсуков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна
Смерть
19.08.2006