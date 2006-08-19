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Елсуков Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1932

Дата смерти

19.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932

Отец: Елсуков Андрей Филипович

Мать: Смирдова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.12.1955

Сын: Елсуков Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна

Рождение ребёнка
10.05.1958

Дочь: Морозова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна

Рождение ребёнка
26.03.1961

Сын: Елсуков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна

Смерть
19.08.2006

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