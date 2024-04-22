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Белобородов Василий Александрович

Место рождения

Багаряк, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.08.1927

Дата смерти

01.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1927

Отец: Белобородов Александр Павлович

Мать: не указана

Багаряк, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
С 1944 по 1952
г.Ленинград
Работа или профессия
С 1952
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уралмашзавод
Рождение ребёнка
05.02.1960

Дочь: Белобородова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фасимовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
01.05.1980
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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