Белобородов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения11.08.1927
Дата смерти01.05.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1927
Отец: Белобородов Александр Павлович
Военная служба
С 1944 по 1952
г.Ленинград
Работа или профессия
С 1952
Уралмашзавод
Рождение ребёнка
05.02.1960
Дочь: Белобородова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фасимовна
Смерть
01.05.1980