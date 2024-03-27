Арибжан
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арибжанов Хусаин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арибжанов Хасян
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Арибжанов Искандяр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно