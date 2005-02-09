Ростов Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростов Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1964

Отец: Калачёв Анатолий Петрович

Мать: Калачёва Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.02.1986

Дочь: Ростова Ирина Вадимовна

Отец ребёнка: Ростов Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
09.02.2005

Дочь: Ростова Александра Вадимовна

Отец ребёнка: Ростов Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Ростов Вадим Владимирович

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