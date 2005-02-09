Ростов Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1964
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1964
Рождение ребёнка
22.02.1986
Дочь: Ростова Ирина Вадимовна
Отец ребёнка: Ростов Вадим Владимирович
Рождение ребёнка
09.02.2005
Дочь: Ростова Александра Вадимовна
Отец ребёнка: Ростов Вадим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ростов Вадим Владимирович