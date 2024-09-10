Матрена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1749 г.р.
1759 г.р.
Около 1764 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадей Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Яков Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Алексеев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Николай Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Фрол Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Алексеев

Смерть
1778

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