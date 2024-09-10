Матрена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Яков Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Алексеев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Николай Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Фрол Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Алексеев
Смерть
1778