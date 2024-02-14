Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения?.11.1923
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1923
Рождение ребёнка
28.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)
Отец ребёнка: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Абсалямова) Марьям Сахаутдиновна
Отец ребёнка: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович
Смерть
2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно