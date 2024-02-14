Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

?.11.1923

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1923

Отец: Юсупов Закир Салахетдинович

Мать: Юсупова Сабриямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
28.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)

Отец ребёнка: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Абсалямова) Марьям Сахаутдиновна

Отец ребёнка: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович

Смерть
2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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