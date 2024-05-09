Усова Стефанида Иванова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1825 ст.
Дочь: (Усова) Анна Григориева
Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков
ИВ Куйтун 1839
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков
ИВ Куйтун 1839
Рождение ребёнка
22.?.1837
Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков
Двоститать втораго числа Куйтунскаго Села у крестьянина Григорія Кирикова Усова и законной жена Его Стефанида Ивановой отъ 1-го илъ брака родилась сынъ Михаилъ.
Упоминание
1839
Упоминается в ИВ Куйтунской цеквиза 1839 год как жена Усова Григория Кирикова, в доме №125 под №435 -30 лет
Рождение ребёнка
28.09.1846
Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков
Метрическая книга церквей Нижнеудинского уезда (1846 г.) 1 января 1846 — 31 декабря 1846 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №655, стр. 215 https://yandex.ru/archive/catalog/d4a749b4... Показать все
Смерть
Неизвестно
Упоминается в ИВ Куйтунской цеквиза 1839 год как жена Усова Григория Кирикова, в доме №125 под №435