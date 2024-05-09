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Усова Стефанида Иванова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Григорий Кириков

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
До 1825 ст.

Дочь: (Усова) Анна Григориева

Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Усов Никита Григорьев

Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Усов Ксенофонт Григорьев

Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ИВ Куйтун 1839
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Усов Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ИВ Куйтун 1839
Рождение ребёнка
22.?.1837

Сын: Усов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Двоститать втораго числа Куйтунскаго Села у крестьянина Григорія Кирикова Усова и законной жена Его Стефанида Ивановой отъ 1-го илъ брака родилась сынъ Михаилъ.
Упоминание
1839
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминается в ИВ Куйтунской цеквиза 1839 год как жена Усова Григория Кирикова, в доме №125 под №435 -30 лет
Рождение ребёнка
28.09.1846

Сын: Усов Григрий Григорьев

Отец ребёнка: Усов Григорий Кириков

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга церквей Нижнеудинского уезда (1846 г.) 1 января 1846 — 31 декабря 1846 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №655, стр. 215 https://yandex.ru/archive/catalog/d4a749b4... Показать все
Смерть
Неизвестно
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминается в ИВ Куйтунской цеквиза 1839 год как жена Усова Григория Кирикова, в доме №125 под №435

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