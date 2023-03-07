Колупаева Степанида Степанова
Место рождениядер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Колупаев Степан (Стенка) Федоров
Мать: не указана
дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710