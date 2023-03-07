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Колупаева Степанида Степанова

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Место рождения

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Колупаев Степан (Стенка) Федоров

Мать: не указана

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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