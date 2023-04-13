Дербенева Анисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенева Анисья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1900 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1921

Дочь: Устюгова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Дербенев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербенев Иван

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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