Дербенева Анисья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1921
Дочь: Устюгова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Дербенев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дербенев Иван
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно