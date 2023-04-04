Слипенко (Халимендик) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слипенко (Халимендик) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Новиков Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донских Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черенкова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загребельная Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкоход Нелли Алексеевна

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слипенко Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слипенко Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слипенко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович

Смерть
Неизвестно
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