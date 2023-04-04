Слипенко (Халимендик) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Новиков Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донских Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черенкова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загребельная Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкоход Нелли Алексеевна
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слипенко Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слипенко Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слипенко Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Слипенко Алексей Сазонович
Смерть
Неизвестно