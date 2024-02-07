Захарова (Тихонова) Кристина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Тихонова) Кристина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Женский

Отец

Около 1968 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: Тихонов Владимир Юрьевич

Мать: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Захаров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр

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