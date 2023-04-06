Щепетков Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения19.10.1914
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914
Рождение ребёнка
28.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепеткова Надежда Степановна
Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: Без вести пропавший ВОВ