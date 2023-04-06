Щепетков Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепетков Иван Кузьмич

Щепетков Иван Кузьмич

avatar

Место рождения

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.10.1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914

Отец: Щепетков Кузьма Харлампиевич

Мать: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепеткова Надежда Степановна

Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепеткова Надежда Степановна

Смерть
1942
Причина смерти: Без вести пропавший ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close