Русинов Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Русинов Илья Наумович
Рождение ребёнка
После 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русинова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
После 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русинова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно