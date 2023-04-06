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Русинов Николай Ильич

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Место рождения

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Около 1911 г.р.

Жена

Около 1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Русинов Илья Наумович

Мать: Русинова Матрона Фоминична

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русинова Валентина Ивановна

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русинова Валентина Ивановна

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русинова Валентина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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