Хвостиков Прокопий сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Хвостиков Назар сын
Мать: Хвостикова Евдокия
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хвостиков Федор сын
Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь
Рождение ребёнка
1765
Сын: Хвостиков Яков сын
Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Елена сына
Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Просковья дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Ерина дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816