Хвостиков Прокопий сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостиков Прокопий сын

Хвостиков Прокопий сын

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Хвостиков Назар сын

Мать: Хвостикова Евдокия

Рождение ребёнка
1764

Сын: Хвостиков Федор сын

Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь

Рождение ребёнка
1765

Сын: Хвостиков Яков сын

Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Елена сына

Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь

Рождение ребёнка
1775

Сын: Хвостиков Василий сын

Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Просковья дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Ерина дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Ерина дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1816
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close