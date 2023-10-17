Шипицына Любовь Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Любовь Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938

Отец: не указан

Мать: Шипицына Евдокия Осиповна

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