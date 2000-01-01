Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1853

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин

Рождение ребёнка
07.10.1855

Сын: Зайцовтимоничев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин

Рождение ребёнка
1858

Сын: Зайцовтимоничев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин

Рождение ребёнка
16.05.1862

Сын: Зайцовтимоничев Симон Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин

Рождение ребёнка
05.10.1864

Дочь: Иустина Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцовтимоничев Григорий Ильин

Смерть
Неизвестно
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