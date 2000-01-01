Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1853
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин
Рождение ребёнка
07.10.1855
Сын: Зайцовтимоничев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин
Рождение ребёнка
1858
Сын: Зайцовтимоничев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин
Рождение ребёнка
16.05.1862
Сын: Зайцовтимоничев Симон Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин
Рождение ребёнка
05.10.1864
Дочь: Иустина Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Григорий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно