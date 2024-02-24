Бовин Борис Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБовин Борис Львович

Бовин Борис Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бовин Лев Борисович

Мать: Атлашкина Бовина Алефтина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бовин Егор Борисович

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бовин Арсений Борисович

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бовин Тимофей Борисович

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close