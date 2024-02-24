Бовин Борис Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бовин Егор Борисович
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
Неизвестно