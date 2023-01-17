Глумова Агафья Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Агафья Пименовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1659 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Трифон Дмитриевич

Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Федора Дмитриевна

Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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