Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Булатов Никита Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Булатов Никита Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763