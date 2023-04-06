Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова

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Место рождения

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Булатов Никита Герасимов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Булатов Панфил Никитин

Отец ребёнка: Булатов Никита Герасимов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Никита Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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