Дорофеева (Куценко) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Куценко) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Куценко Андрей

Мать: Куценко Наталья

Рождение ребёнка
03.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1999

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