Дорофеева (Куценко) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Куценко Андрей
Мать: Куценко Наталья
Рождение ребёнка
03.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1999