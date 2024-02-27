Флеер Хаим Львович (Лейбович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер Хаим Львович (Лейбович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 или 1840

Дата смерти

20.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 или 1840

Отец: Флеер Лейб (Лев) Фишелевич

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о смерти в 1907 году в возрасте 67 лет.
Рождение ребёнка
16.06.1863 ст.

Сын: Флеер Лейвик-Бенедит Хаимович

Мать ребёнка: Флеер Двейра Абрамовна

Томск, город Томск, Томская область
Имя Бенедит (из Танаха) написано на иврите. По-русски написано Бей-дект. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных р... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1865 ст.

Сын: Флеер Лейба Хаимович

Мать ребёнка: Флеер Двейра Абрамовна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Сын: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Мать ребёнка: Флеер Двейра Абрамовна

Дата рождения вычислена из возраства в записи о браке.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флеер Двейра Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
20.05.1907 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: «От порока сердца» | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (воз... Показать все
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