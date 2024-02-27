Флеер Хаим Львович (Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 или 1840
Дата смерти20.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 или 1840
Отец: Флеер Лейб (Лев) Фишелевич
Дата рождения вычислена из записи о смерти в 1907 году в возрасте 67 лет.
Рождение ребёнка
16.06.1863 ст.
Сын: Флеер Лейвик-Бенедит Хаимович
Мать ребёнка: Флеер Двейра Абрамовна
Имя Бенедит (из Танаха) написано на иврите. По-русски написано Бей-дект. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных р... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1865 ст.
Сын: Флеер Лейба Хаимович
Мать ребёнка: Флеер Двейра Абрамовна
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Сын: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
Мать ребёнка: Флеер Двейра Абрамовна
Дата рождения вычислена из возраства в записи о браке.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флеер Двейра Абрамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1907 ст.
Причина смерти: «От порока сердца» | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (воз... Показать все