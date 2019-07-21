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Сухоруков Виктор Васильевич

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Место рождения

Село Екатериновка

Дата рождения

21.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957

Отец: Сухоруков Василий Прокопьевич

Мать: Сухорукова Мария Николаевна

Село Екатериновка
Рождение ребёнка
14.09.1980

Дочь: Бакшеева Алла Викторовна

Мать ребёнка: Сухорукова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1989

Дочь: Севастина Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Сухорукова Вера Ивановна

Анапа
Бракосочетание
18.04.2017

Жена: Сухорукова Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
15.05.2017

Дочь: Сухорукова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Сухорукова Галина Анатольевна

город Россошь
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