Сухоруков Виктор Васильевич
Место рожденияСело Екатериновка
Дата рождения21.07.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957
Село Екатериновка
Рождение ребёнка
14.09.1980
Дочь: Бакшеева Алла Викторовна
Мать ребёнка: Сухорукова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1989
Дочь: Севастина Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Сухорукова Вера Ивановна
Анапа
Бракосочетание
18.04.2017
Рождение ребёнка
15.05.2017
Дочь: Сухорукова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Сухорукова Галина Анатольевна
город Россошь