Вахрушева Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1900

Отец: Вахрушев Пётр Михайлович

Мать: Вахрушева Ксения Прокопьевна

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