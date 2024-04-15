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Вахрушева Ульяна Петровна
Вахрушева Ульяна Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1900
Пол
Женский
Отец
Вахрушев Пётр Михайлович
Мать
Вахрушева Ксения Прокопьевна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1900
Отец:
Вахрушев Пётр Михайлович
Мать:
Вахрушева Ксения Прокопьевна
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