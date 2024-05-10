Батанист Илья Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти09.07.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения взята из записи о браке.
Бракосочетание
25.03.1865 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
09.07.1881 ст.
Причина смерти: «От чахотки» | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно,... Показать все