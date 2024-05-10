Батанист Илья Абрамович Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батанист Илья Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

09.07.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения взята из записи о браке.
Бракосочетание
25.03.1865 ст.

Жена: Батанист (Флеер) Соре-Фая Фишелевна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
09.07.1881 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: «От чахотки» | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно,... Показать все

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