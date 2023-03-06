Винникова (Зарипова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винникова (Зарипова) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарипов Ясавий Василович

Мать: Зарипова Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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