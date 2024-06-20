Крамс Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамс Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамс Отто (Валдемар-Владимир) Янович

Отец ребёнка: Крамс Ян Янович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамс Алексей Янович

Отец ребёнка: Крамс Ян Янович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамс Петр Янович

Отец ребёнка: Крамс Ян Янович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамс Ян Янович

Рождение ребёнка
18.?.1898 ст.

Дочь: Убак (Крамс) Эмма Ивановна (Яновна)

Отец ребёнка: Крамс Ян Янович

Смерть
Неизвестно

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