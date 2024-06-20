Крамс Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамс Отто (Валдемар-Владимир) Янович
Отец ребёнка: Крамс Ян Янович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамс Алексей Янович
Отец ребёнка: Крамс Ян Янович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамс Петр Янович
Отец ребёнка: Крамс Ян Янович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крамс Ян Янович
Рождение ребёнка
18.?.1898 ст.
Дочь: Убак (Крамс) Эмма Ивановна (Яновна)
Отец ребёнка: Крамс Ян Янович
Смерть
Неизвестно