Селихов Кондрат Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селихов Кондрат Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Селихов Дементий Тихонович

Мать: Селихова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Кондратьевна

Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селихов Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Селихов Моисей Кондратьевич

Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Кондратьевна

Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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