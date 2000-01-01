Селихов Кондрат Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Кондратьевна
Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селихов Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Селихов Моисей Кондратьевич
Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Селихова Матрёна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно