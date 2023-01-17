Елисеев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
13.01.1976
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1997

Сын: Елисеев Максим Юрьевич

Мать ребёнка: Елисеева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
10.01.2004

Сын: Елисеев Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Елисеева Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Наталья Петровна

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