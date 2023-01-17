Елисеев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
13.01.1976
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1997
Мать ребёнка: Елисеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
10.01.2004
Мать ребёнка: Елисеева Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно