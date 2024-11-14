Лужбин Филипп Прокопьевич
Место рожденияд. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Дата рождения1799
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Лужбина) Акистия (?) Филипповна
Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Лужбина) Соломонида Филипповна
Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Лужбин) Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Лужбина) Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
1842
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.