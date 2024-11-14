Лужбин Филипп Прокопьевич 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лужбин Филипп Прокопьевич

Место рождения

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.

Дата рождения

1799

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Лужбин Прокопий Петрович

Мать: Лужбина Матрена Тимофеевна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужбина Апросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Лужбина) Акистия (?) Филипповна

Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лужбин Сидор Филиппович

Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Лужбина) Соломонида Филипповна

Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лужбин Семен Филиппович

Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Лужбин) Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Лужбина) Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Лужбина Апросиния Ивановна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
1842
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.

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