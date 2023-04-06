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(подкидыш) Иван Абрамович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Абрам Максимович

Мать: Ульяна Иванова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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