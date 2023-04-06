(подкидыш) Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Абрам Максимович
Мать: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно