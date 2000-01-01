Михайлова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Антонина Ивановна

Михайлова Антонина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Михайлов Иван Иванович

Мать: Михайлова Гликерия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьевич Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close