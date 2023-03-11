Бабенко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.2012

Жена: Бабенко Татьяна Юрьевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.12.2012

Дочь: Бабенко Оксана Андреевна

Мать ребёнка: Бабенко Татьяна Юрьевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
05.12.2017

Дочь: Бабенко Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Бабенко Татьяна Юрьевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
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