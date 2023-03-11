Бабенко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.2012
Жена: Бабенко Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
15.12.2012
Дочь: Бабенко Оксана Андреевна
Мать ребёнка: Бабенко Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
05.12.2017
Дочь: Бабенко Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Бабенко Татьяна Юрьевна