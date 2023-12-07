Сынченко Данил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Синченко Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: (Сынченко) Алексадра Даниловна
Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Сынченко) Агрипина Даниловна
Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
11.06.1909
Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1911
Дочь: (Сынченко) Галина Даниловна
Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна
Смерть
Неизвестно