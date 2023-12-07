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Сынченко Данил Яковлевич

Место рождения

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Синченко Яков Павлович

Мать: Синченко Матрена Ивановна

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: (Сынченко) Алексадра Даниловна

Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Сынченко) Агрипина Даниловна

Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.06.1909

Сын: Сынченко Петр Данилович

Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.07.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.08.1911

Дочь: (Сынченко) Галина Даниловна

Мать ребёнка: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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