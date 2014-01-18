Бадлевская Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадлевская Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.2014

Дочь: Маленкова Алиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Маленков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
31.05.2021

Дочь: Маленкова Максимилиана Дмитриевна

Отец ребёнка: Маленков Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маленков Дмитрий Андреевич

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