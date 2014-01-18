Бадлевская Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.2014
Дочь: Маленкова Алиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Маленков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.2021
Дочь: Маленкова Максимилиана Дмитриевна
Отец ребёнка: Маленков Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно