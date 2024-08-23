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Евдокия Евдокимова

Место рождения

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Андрей Константинов

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падерин Константин Никифоров

Рождение ребёнка
1883

Сын: Падерин Александр Константинов

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Падерина) Клавдия Константинова

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1885

Сын: Падерин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Падерина) Антонина Константинова

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Падерина) Мария Константинова

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1891

Сын: Падерин Григорий Константинов

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: (Падерина) Ольга Константинова

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Падерина) Александра Константинова

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Падерина Ираида Константиновна

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Сын: Падерин Илья Константинов

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1900

Сын: Падерин Петр Константинов

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1902

Сын: Падерин Павел Константинович

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Падерина) Филонилла Константинова

Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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