Евдокия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Падерин Андрей Константинов
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Сын: Падерин Александр Константинов
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Дочь: (Падерина) Клавдия Константинова
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Сын: Падерин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Дочь: (Падерина) Антонина Константинова
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Дочь: (Падерина) Мария Константинова
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Сын: Падерин Григорий Константинов
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Дочь: (Падерина) Ольга Константинова
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Дочь: (Падерина) Александра Константинова
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Дочь: Падерина Ираида Константиновна
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Сын: Падерин Илья Константинов
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Сын: Падерин Петр Константинов
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Сын: Падерин Павел Константинович
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров
Дочь: (Падерина) Филонилла Константинова
Отец ребёнка: Падерин Константин Никифоров