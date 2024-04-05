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Панкратьева Матрена

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.12.1863 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.12.1863
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение
15.12.1863 ст.

Отец: Фомин Панкратий

Мать: Никифорова Ульяна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
10.02.1886 ст.

Муж: Григорьев Иван

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
свидетели Никифор Матвеев, Василий Семенов
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.

Сын: Иванов Павел

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.

Дочь: Иванова Евдокия

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1893 ст.

Сын: Вахтеров Садок Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Иванов Ларион

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.

Дочь: Иванова Агрипина

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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