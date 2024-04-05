Панкратьева Матрена
Место рождения
Дата рождения15.12.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.12.1863
Рождение
15.12.1863 ст.
Отец: Фомин Панкратий
Мать: Никифорова Ульяна
Бракосочетание
10.02.1886 ст.
Муж: Григорьев Иван
свидетели Никифор Матвеев, Василий Семенов
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.
Сын: Иванов Павел
Отец ребёнка: Григорьев Иван
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.
Дочь: Иванова Евдокия
Отец ребёнка: Григорьев Иван
Рождение ребёнка
10.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Григорьев Иван
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Сын: Иванов Ларион
Отец ребёнка: Григорьев Иван
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.
Дочь: Иванова Агрипина
Отец ребёнка: Григорьев Иван