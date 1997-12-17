Корочков Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корочков Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1931

Дата смерти

17.12.1997

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1931

Отец: Корочков Иван

Мать: Корочкова ?

Рождение ребёнка
16.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корочкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1956

Сын: Корочков Сергей

Мать ребёнка: Корочкова Валентина Ивановна

Смерть
17.12.1997
Похороны
Неизвестно
Струпна, Зарайск, Московская область
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