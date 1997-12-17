Корочков Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1931
Дата смерти17.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1931
Отец: Корочков Иван
Мать: Корочкова ?
Рождение ребёнка
16.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корочкова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1956
Сын: Корочков Сергей
Мать ребёнка: Корочкова Валентина Ивановна
Смерть
17.12.1997
Похороны
Неизвестно
Струпна, Зарайск, Московская область