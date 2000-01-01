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Герасимов Кузьма Флорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1867

Отец: Герасимов Флор Ермолаевич

Мать: Герасимова Фекла Ивановна

Бракосочетание
14.01.1886

Жена: Татьяна Феофановна

Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Герасимов Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Татьяна Феофановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Князькина Анна Кузминична

Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Герасимов Емельян Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
29.11.1898

Сын: Герасимов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Елизавета Кузминична

Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1910

Дочь: Александра Кузминична

Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
26.02.1913

Дочь: Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Наталия Петровна

Смерть
Неизвестно
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