Герасимов Кузьма Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1867
Бракосочетание
14.01.1886
Жена: Татьяна Феофановна
Рождение ребёнка
15.07.1888
Сын: Герасимов Владимир Кузьмич
Мать ребёнка: Татьяна Феофановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Князькина Анна Кузминична
Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
08.08.1895
Сын: Герасимов Емельян Кузьмич
Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
29.11.1898
Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Елизавета Кузминична
Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1910
Дочь: Александра Кузминична
Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
26.02.1913
Дочь: Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Герасимова Наталия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно