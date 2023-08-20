Тараруева Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараруева Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1960

Дочь: Бородина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Тараруев Иван Иванович

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1963

Дочь: Чернышова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тараруев Иван Иванович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараруев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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