Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна 17.08.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна

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Место рождения

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

Дата рождения

17.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1980

Отец: Гольцман -Holzmann Иван-Johann Иосифович

Мать: Гольцман -Holzmann (Смолина) Людмила Леонидовна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
02.07.1998

Муж: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.10.2000

Сын: Holzmann Alex

Отец ребёнка: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)

Рождение ребёнка
27.06.2006

Дочь: Holzmann Sophie

Отец ребёнка: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)

Рождение ребёнка
17.03.2021

Дочь: Holzmann Emily

Отец ребёнка: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)

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