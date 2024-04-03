Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1980
Бракосочетание
02.07.1998
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.10.2000
Сын: Holzmann Alex
Отец ребёнка: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)
Рождение ребёнка
27.06.2006
Дочь: Holzmann Sophie
Отец ребёнка: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)
Рождение ребёнка
17.03.2021
Дочь: Holzmann Emily
Отец ребёнка: Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)