Мурзина Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1647
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Мурзин Кирил Елфимов
Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов
Рождение ребёнка
1678
Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов
Рождение ребёнка
1684
Сын: Мурзин Иван Елфимов
Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов
Рождение ребёнка
1690
Дочь: (Мурзина) Домна Елфимова
Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов
Рождение ребёнка
1695
Дочь: (Мурзин) Наталья Елфимова
Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов
Смерть
Неизвестно