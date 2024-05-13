Мурзина Василиса 1647 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Мурзин Кирил Елфимов

Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов

Рождение ребёнка
1678

Сын: Мурзин Матвей Елфимов

Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов

Рождение ребёнка
1684

Сын: Мурзин Иван Елфимов

Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов

Рождение ребёнка
1690

Дочь: (Мурзина) Домна Елфимова

Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов

Рождение ребёнка
1695

Дочь: (Мурзин) Наталья Елфимова

Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов

Рождение ребёнка
1696

Сын: Мурзин Афонасий Елфимов

Отец ребёнка: Мурзин Елфим Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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