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Бараусов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Ломоносов, Петергофский уезд

Дата рождения

20.01.1947

Дата смерти

04.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1947

Отец: Бараусов Григорий Андреевич

Мать: ?

Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.08.2021

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