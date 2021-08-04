Бараусов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1947
Дата смерти04.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1947
Отец: Бараусов Григорий Андреевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.08.2021